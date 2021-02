Paulina und der tanzende Briefkasten

Für einen gemütlichen Theaterabend zu Hause: Das Theater Jaro bietet Kindern und ihren Familien unterhaltsame Videostreams.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in Berlin umfangreiche Beschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln. Veranstaltungen im Freizeit- und Unterhaltungsbereich dürfen bis zum Ablauf des 14. Februar 2021 nicht stattfinden. Museen, Galerien und weitere Kultureinrichtungen dürfen bis zum genannten Zeitpunkt nicht öffnen. Weitere Informationen »

Livestream am 28. und 31. Januar 2021

Die kleine Paulina freundet sich mit dem sprechenden Briefkasten an der Ecke an und erfüllt ihm seinen größten Wunsch - einmal den Ort zu wechseln und zu tanzen. Doch was wird aus der Mäusefamilie, die sich im Briefkasten eingerichtet hat? Und wer soll die Musik zum Tanzen machen? Zum Glück kann Briefträger Kutzner helfen.



Direkt nach der Livestream-Vorstellung können Kinder bei einem digitalen Zoom-Treffen Fragen stellen. Der Link zum Stück bleibt nach der Vorstellung für 48 Stunden gültig.