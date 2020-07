Umsonst und draußen: Atze Musiktheater Open Air

Das Atze Musiktheater spielt ab Mitte Juni wieder live für kleine Berliner - aufgrund der Coronakrise unter freiem Himmel.

An 14. Terminen zeigt das Theater ein buntes Programm für die Berliner Kids. Zielgruppe sind Familien mit Kindern ab 3 Jahren. Die Stücke des Theaters sollen die Kinder an die Hand nehmen und sie in ihrer Entwicklung fördern. Auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wird geachtet. Hierzu ist es notwendig, für die kostenlosen Veranstaltungen vorab einen Platz zu reservieren.