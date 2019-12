Familientag mit Workshop im Haus am Waldsee

Los geht es mit einer Führung durch die aktuelle Ausstellung im Haus am Waldsee: « Johanna Diehl: In den Falten das Eigentliche ». Kunstvermittler führen kleine und große Besucher zu den Installationen der Künstlerin und weisen auf Besonderheiten hin.Anschließend verarbeiten die Teilnehmer beim Workshop ihre Eindrücke, indem sie diese kanalisieren und in eigene kreative Bahnen lenken. Nachzügler können auch direkt in den Workshop-Teil des Tages einsteigen.