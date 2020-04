Erzählstunden in der Jurte

Mittwoch, den 04. März 2019: Die drei Zicklein

Samstag, den 07. März 2019: Zar Jungfrau

Mittwoch, den 11. März 2019: Blümchen Siebenblatt

Samstag, den 14. März 2019: Nicht vorab bekannt

Mittwoch, den 18. März 2019: Die Rübe

Donnerstag, den 19. März 2019 (9 bis 12 Uhr): Nicht vorab bekannt

Freitag, den 20. März 2019 (9 bis 12 Uhr): Nicht vorab bekannt

Samstag, den 21. März 2019: Grünes Herz

Mittwoch, den 25. März 2019: Die fünf Finger

Samstag, den 28. März 2019: Nicht vorab bekannt

An diesen Terminen werden in der Saison 2019/2020 in der Jurte Märchen vorgetragen: