Sommercamp auf der Museumsinsel

Umgeben und inspiriert von kostbaren Kunstwerken können sich Kids auf der Museumsinsel an einer Vielzahl von Kunstformen ausprobieren.

Die Werke der alten Meister dienen als Beispiel und Anregung für die verschiedenen Workshops, die Kinder ab sechs Jahren im Sommercamp besuchen können. An der frischen Luft im Kolonadenhof ensteht ein großes Gemälde auf leinwand. Im Fotostudio lernen die Kinder, wie ein Bild eine ganze Geschichte wiedergeben kann. Im Farblabor wird es bunt: Gemäß antikem Vorbild werden farblose Skulpturen und Bauwerke mithilfe von Stoffcollagen bunt eingekleidet. In der Gipswerkstatt heißt es hingegen, Kopien von berühmten Skulpturen herzustellen und dabei die Technik der Gipsabgüsse kennen zu lernen.



Alle Workshops finden unter professioneller Anleitung von Künstlern statt. Am Ende der drei Tage sind Freunde und Familien eingeladen, die Ergebnisse bei einer Präsentation zu bewundern.