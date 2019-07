Sommercamp in der Digitalwerkstatt

22. bis 26. Juli 2019

Eine Woche lang in die digitale Welt eintauchen: In den Sommerferien können Kinder von acht bis zehn Jahren einen Schritt in die Zukunft wagen.

Roboter bauen, Computerspiele entwerfen, mit 3D-Druckern experimentieren, Filme schneiden: In dem fünftägigen Sommercamp lernen die Kids die vielfältigen Möglichkeiten des Digitalen kenne. Professionelle Trainer führen die Kleinen spielerisch an die verschiedenen Stationen des Camps heran. Materialen, Getränke und ein tägliches warmes Mittagessen sind im Preis inklusive.

Auf einen Blick Was: Sommercamp in der Digitalwerkstatt

Wann: 22. bis 26. Juli 2019

Wann genau: 9 bis 16 Uhr

Wo: Haba Digitalwerkstatt

Eintritt: 399 Euro : Sommercamp in der Digitalwerkstatt: 22. bis 26. Juli 2019: 9 bis 16 Uhr: 399 Euro

Haba Digitalwerkstatt zum Stadtplan

Adresse Linienstraße 121 10115 Berlin Zum Stadtplan

