Auf zur Schlammschlacht: Auf der Moorwiese wird dreckig gespielt. An diesem Nachmittag können sich Kids ausnahmsweise mit Erlaubnis so richtig im Matsch austoben.

Kinder können sich bei der beaufsichtigten Schlammschlacht im wahrsten Sinne in der Erde suhlen. Doch es geht nicht nur darum, sich selbst und andere möglichst dreckig zu machen. Vielmehr lernen die Kids die Erde mit allen Sinnen kennen. Wem der Sinn nach Kreativität steht, kann aus dem Lehm auch Skulpturen formen und kleine Landschaften bauen. Selbstverständlich sollten alle in passender Kleidung erscheinen - Badeklamotten oder alte Kleidungsstücke, die dreckig werden dürfen. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Langen Tages der StadtNatur statt.

Was : Matsch Moor auf der Moorwiese Wann : 25. Mai 2019 Wann genau : 15 bis 18 Uhr Wo : Moorwiese Buch Eintritt : Veranstaltungsticket (4 Euro) oder 26-Stunden-Ticket (7 Euro) für den langen Tag der Stadtnatur Anmeldung : nicht erforderlich

© Stiftung Naturschutz Berlin

25. und 26. Mai 2019

Seit 2007 rückt die Stiftung Naturschutz Berlin einmal im Jahr den Artenreichtum Berlins in den Fokus. 500 Veranstaltungen an 130 bis 160 Orten, und das in 26 Stunden. mehr