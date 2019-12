Tschaikowsky Ballett-Festival für Familien

Tschaikowsky für die Kleinen: Die Klassiker des berühmten Komponisten werden von dem Russischen Nationalballett voller Eleganz und Leichtigkeit vorgeführt.

«Schwanensee», «Der Nussknacker» und «Dornröschen» erwachen Anfang Dezember in der Urania erneut zum Leben. Die Besonderheit der Aufführungen: Märchenerzählerin Jeannie begleitet jede Szene mit anschaulichen Erzählungen. Auch die ganz Kleinen können so die getanzten Bilder verstehen und erhalten einen mühelosen Einblick in die Welt des Balletts.



Schwanensee am 29. November 2019

Kaum ein Ballett ist so bekannt wie Schwanensee: Die Liebesgeschichte zwischen Prinz Siegfrid und der Schwanenkönigin Odette, die anspruchsvolle Rolle der Primaballerina und die berühmten 32 fouettés des schwarzen Schwans Odile begeistern Zuschauer seit über 100 Jahren.



Dank der begleitenden Erzählungen durch Märchenerzählerin Jeannie verlieren auch die kleinen Zuschauer den Überblick nicht und lernen, die Welt des Balletts zu verstehen.



Nussknacker am 30. November 2019

Für Kinder ist der Nussknacker vergleichsweise leicht erschließbar: Die überbordende Phantasie der Kindheit ist die Basis dieses Stückes. Wenn ein angriffslustiger Mäusekönig auf eine zauberhafte Zuckerfee, einen zum Leben erwachten Nussknacker und weitere phantastische Geschöpfe trifft, benötigen Erwachsene die Hilfe der Märchenerzählerin vielleicht dringender als ihre Kinder.



Dornröschen am 01. Dezember 2019

Die Geschichte der Prinzessin Aurora ist weltweit bekannt: An ihrem 16. Geburtstag sticht sie sich an einer Spindel und fällt daraufhin in einen tiefen und sehr langen Schlaf. Allein der Kuss der wahren Liebe kann sie wieder aufwecken...



Tschaikowsky selbst hielt Dornröschen für sein gelungenstes Werk. Märchenerzählerin Jeannie führt kleine und große Zuschauer durch das bekannte Märchen, während die Tänzer des Russischen Nationalballetts das gesamte Publikum verzaubern.