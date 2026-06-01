Inklusives Kindertagsfest in The Playce

Ein großer Spielplatz für die ganze Familie erwartet Kinder und deren Begleitpersonen beim Kindertagsfest in The Playce. An verschiedenen kuratierten Stationen können die Besucher:innen basteln und spielen. Beim Hobby Horsing Wettrennen können die Kinder gegeneinander antreten. Außerdem gibt es ein Riesenpuzzle, Walk Acts, interaktive Räume und Karaoke. Die Veranstaltung ist niedrigschwellig und inklusiv gestaltet.