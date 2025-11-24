© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Zur Eröffnung des Jungen Tanzhauses Berlin in Neukölln wird auch eine Kinderdisco mit wilden Rhythmen und blinkenden Lichtern veranstaltet.
Kinder bekommen im Jungen Tanzhaus Berlin die Gelegenheit, ausgelassen zu tanzen. Zur Eröffnung gibt es eine Kinderdisco mit wilden Rhythmen und blinkenden Lichtern. Die Kids können sich dort austoben und ihren ganz eigenen Stil zeigen.
