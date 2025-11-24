Kinderdisco

22. November 2025

Discokugel

© dpa

Zur Eröffnung des Jungen Tanzhauses Berlin in Neukölln wird auch eine Kinderdisco mit wilden Rhythmen und blinkenden Lichtern veranstaltet.

Kinder bekommen im Jungen Tanzhaus Berlin die Gelegenheit, ausgelassen zu tanzen. Zur Eröffnung gibt es eine Kinderdisco mit wilden Rhythmen und blinkenden Lichtern. Die Kids können sich dort austoben und ihren ganz eigenen Stil zeigen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kinderdisco
Location
Junges Tanzhaus Berlin
Beginn
22. November 2025 11:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Junges Tanzhaus Berlin

Adresse
Lucy-Lameck-Straße 32
12049 Berlin

Verkehrsanbindungen

