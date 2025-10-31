Wichtel-Wunder-Werkstatt

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im Besucherzentrum der Gärten der Welt haben Kinder die Möglichkeit, an verschiedenen Bastelstationen kreativ zu werden. Bei einem Winterspaziergang können sie außerdem in den verschiedenen Gärten die Wichtel des Nikolaus entdecken.
In der Werkstatt des Nikolaus können Kinder sich auf vielfältige Weise kreativ ausleben und in gemütlicher Atmosphäre basteln. Dazu gibt es die entsprechende musikalische Untermalung. Bei einem Winterspaziergang durch die Gärten entdecken die Besucherinnen und Besucher anschließend die Wichtel des Nikolaus und lernen durch sie unterschiedliche weihnachtliche Traditionen und Bräuche der Kulturen kennen. Ein Highlight für die Kinder ist außerdem eine Begegnung mit dem Nikolaus.
