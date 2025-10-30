Familientag der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg

Mit einem vielseitigen Programm findet dieses Jahr wieder in der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda, der Mittelpunktbibliothek sowie der Stadtteilbibliothek Friedrich von Raumer der Familientag statt. Teil des Programms sind unter anderem Kindertheater, eine Pen-&-Paper Spielesession, ein Stempeldruck-Workshop und eine Zaubershow. Außerdem gibt es eine Bauhaus-Werkstatt sowie einen Büchertrödel.