Familientag der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Die drei Bibliotheken der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg veranstalten einen Familientag mit Kindertheater, Spielesessions, Zaubershows und Workshops.
Mit einem vielseitigen Programm findet dieses Jahr wieder in der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda, der Mittelpunktbibliothek sowie der Stadtteilbibliothek Friedrich von Raumer der Familientag statt. Teil des Programms sind unter anderem Kindertheater, eine Pen-&-Paper Spielesession, ein Stempeldruck-Workshop und eine Zaubershow. Außerdem gibt es eine Bauhaus-Werkstatt sowie einen Büchertrödel.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr