Familientag der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg

08. November 2025

Bibliothek

© dpa

Die drei Bibliotheken der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg veranstalten einen Familientag mit Kindertheater, Spielesessions, Zaubershows und Workshops.

Mit einem vielseitigen Programm findet dieses Jahr wieder in der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda, der Mittelpunktbibliothek sowie der Stadtteilbibliothek Friedrich von Raumer der Familientag statt. Teil des Programms sind unter anderem Kindertheater, eine Pen-&-Paper Spielesession, ein Stempeldruck-Workshop und eine Zaubershow. Außerdem gibt es eine Bauhaus-Werkstatt sowie einen Büchertrödel.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Familientag 2025
Location
Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda, Mittelpunktbibliothek und Stadtteilbibliothek Friedrich von Raumer
Beginn
8. November 2025
Eintritt
kostenlos
Infos und Programm der drei Bibliotheken
www.berlin.de/stadtbibliothek-friedrichshain-kreuzberg

Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Frankfurter Allee 14 A
10247 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Gummistiefel (2)

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 30. Oktober 2025