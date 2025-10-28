Aktionswochenende im Hamburger Bahnhof

Familien und Kinder haben beim „Volkswagen Group Children’s Weekend“ Gelegenheit, den Hamburger Bahnhof, die Nationalgalerie der Gegenwart, auf vielfältige Weise zu entdecken. Bei partizipativen Führungen können sich die Besucherinnen und Besucher aktiv beteiligen und ihre eigenen Perspektiven einbringen. Außerdem gibt es kreative Werkstätten direkt in den Ausstellungen sowie Pop-up-Ateliers im ganzen Museum.