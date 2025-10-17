Eine Schatzkiste für die Lieblingssachen

09. November 2025

CVJM Pfalz

© dpa

Bei einem Workshop im Humboldt Forum gestalten Kinder eine persönliche Pop-up-Schachtel mit Bildern von Lieblingsmenschen oder Lieblingsorten, die darin ihren Platz finden.

Kinder ab drei Jahren gestalten im Humboldt Forum ihre ganz persönliche Schatzkiste. Darin finden Bilder von Lieblingsmenschen, Lieblingsorten oder Lieblingsobjekten ihren Platz. Das können Familie und Freundinnen oder Freunde aber auch Haustiere oder Kuscheltiere sein. Der Einstieg in den Drop-In-Workshop ist während des Kurszeitraums jederzeit möglich.

Auf einen Blick

Workshop
Schatzkiste
Location
Humboldt Forum
Beginn
9. November 2025 12:00 Uhr
Ende
9. November 2025 15:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Humboldt Forum

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Schloßplatz
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Gummistiefel (2)

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Aktualisierung: 17. Oktober 2025