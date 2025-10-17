Eine Schatzkiste für die Lieblingssachen

© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Bei einem Workshop im Humboldt Forum gestalten Kinder eine persönliche Pop-up-Schachtel mit Bildern von Lieblingsmenschen oder Lieblingsorten, die darin ihren Platz finden.
Kinder ab drei Jahren gestalten im Humboldt Forum ihre ganz persönliche Schatzkiste. Darin finden Bilder von Lieblingsmenschen, Lieblingsorten oder Lieblingsobjekten ihren Platz. Das können Familie und Freundinnen oder Freunde aber auch Haustiere oder Kuscheltiere sein. Der Einstieg in den Drop-In-Workshop ist während des Kurszeitraums jederzeit möglich.
© Syda Productions - stock.adobe.com
