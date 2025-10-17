Eine Schatzkiste für die Lieblingssachen

Kinder ab drei Jahren gestalten im Humboldt Forum ihre ganz persönliche Schatzkiste. Darin finden Bilder von Lieblingsmenschen, Lieblingsorten oder Lieblingsobjekten ihren Platz. Das können Familie und Freundinnen oder Freunde aber auch Haustiere oder Kuscheltiere sein. Der Einstieg in den Drop-In-Workshop ist während des Kurszeitraums jederzeit möglich.