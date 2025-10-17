© dpa
Freier Eintritt ins Museum für Kinder und Jugendliche
Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr
© dpa
Bei der Vorlesezeit in der Stadtteilbibliothek Frohnau können Kinder schönen und spannenden Geschichten lauschen.
Kinder im Alter von vier bis acht Jahren tauchen bei der Vorlesezeit in der Stadtteilbibliothek Frohnau in schöne und spannende Geschichten ein. Die teilnehmenden Kinder können die Bücher, die vorgelesen werden, mitaussuchen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr