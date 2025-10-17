Bastel-Workshop in der Mark-Twain-Bibliothek

08. November 2025

Basteln mit Papprollen

Bei einem märchenhaften Bastel-Workshop in der Mark-Twain-Bibliothek in Marzahn-Hellersdorf basteln Kinder ihren eigenen Zauberstab.

Kinder ab fünf Jahren basteln bei einem Workshop in der Mark-Twain-Bibliothek in Marzahn ihren eigenen Zauberstab. Anschließend können sie diesen mit nach Hause nehmen. Für die Umsetzung stehen Bastel-Materialien zur Verfügung.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Simsalabim! Bastel-Workshop "Zauberstäbe"
Location
Bezirkszentralbibliothek Mark Twain
Beginn
8. November 2025 10:00 Uhr
Ende
8. November 2025 14:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Mark-Twain-Bibliothek

Adresse
Marzahner Promenade 54
12679 Berlin

Verkehrsanbindungen

