Martinstag: Laternenumzüge in Berlin
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr
Bei einem märchenhaften Bastel-Workshop in der Mark-Twain-Bibliothek in Marzahn-Hellersdorf basteln Kinder ihren eigenen Zauberstab.
Kinder ab fünf Jahren basteln bei einem Workshop in der Mark-Twain-Bibliothek in Marzahn ihren eigenen Zauberstab. Anschließend können sie diesen mit nach Hause nehmen. Für die Umsetzung stehen Bastel-Materialien zur Verfügung.
