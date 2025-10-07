Familienführung durch das Humboldt Forum

© dpa
Kinder und Erwachsene begeben sich in Gruppen als Forscherteams auf Entdeckungstour durch das Humboldt Forum. Dabei gehen sie Formen, Maßen, Schmuckelementen und Materialien auf den Grund.
Bei einer Tour durch das Humboldt Forum lernen Kinder und Erwachsene das Gebäude kennen. In Kleingruppen erkunden sie als Forscherteams Formen, Maße, Schmuckelemente und Materialien und eignen sich auf vielfältige Weise den Raum an. Dabei erfahren sie auch, welche anderen Gebäude diesen Ort vom Mittelalter bis heute geprägt haben.
