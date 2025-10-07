Gaming Workshop in der Amerika-Gedenkbibliothek

24. Oktober 2025

Fantasy Basel 2018

Kinder und Jugendliche lernen Game Design und die Spielewelt von Super Mario kennen. Im Team entwickeln sie ein eigenes Level.

In diesem Workshop erhalten Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren Einblick in die Funktionsweise von Game Design und der Spielewelt von Super Mario. Mit dem „Super Mario Maker“ entwickeln sie im Team ein eigenes Level und lassen die Helden gegen selbst erbaute Hindernisse und Gegner antreten. Erste Überlegungen zum Levelaufbau und den Inhalten entwerfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Stift und Papier. An der Konsole können sie ihre Ideen dann übertragen und ausprobieren.

Amerika-Gedenkbibliothek

Adresse
Blücherplatz 1
10961 Berlin

Verkehrsanbindungen

