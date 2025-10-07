Gaming Workshop in der Amerika-Gedenkbibliothek

In diesem Workshop erhalten Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren Einblick in die Funktionsweise von Game Design und der Spielewelt von Super Mario. Mit dem „Super Mario Maker“ entwickeln sie im Team ein eigenes Level und lassen die Helden gegen selbst erbaute Hindernisse und Gegner antreten. Erste Überlegungen zum Levelaufbau und den Inhalten entwerfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Stift und Papier. An der Konsole können sie ihre Ideen dann übertragen und ausprobieren.