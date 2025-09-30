Spielen im Gropius Bau

Seiner Kreativität freien Lauf lassen, spielerisch verschiedene Materialien und Räume entdecken - dazu haben Kinder im Spielort BAUBAU im Gropius Bau die Möglichkeit. Die jungen Besucherinnen und Besucher können dort ausgelassen toben, laut sein und spielen. Bunte Wandtapeten, Strukturen, Objekte und eine Reihe von „Loose Parts“ (losen Materialien) stehen im Erdgeschoss des Gropius Bau zur Verfügung. Die Kinder bestimmen selbst, was sie damit machen.