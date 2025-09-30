Spielen im Gropius Bau

© dpa
Kinder können im Spielort BAUBAU im Gropius Bau ausgelassen spielen, toben und einfach laut sein. In mehreren Räumen werden dazu verschiedene Objekte, Strukturen und lose Materialien zur Verfügung gestellt.
Seiner Kreativität freien Lauf lassen, spielerisch verschiedene Materialien und Räume entdecken - dazu haben Kinder im Spielort BAUBAU im Gropius Bau die Möglichkeit. Die jungen Besucherinnen und Besucher können dort ausgelassen toben, laut sein und spielen. Bunte Wandtapeten, Strukturen, Objekte und eine Reihe von „Loose Parts“ (losen Materialien) stehen im Erdgeschoss des Gropius Bau zur Verfügung. Die Kinder bestimmen selbst, was sie damit machen.
