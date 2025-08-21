Offenes Museumsatelier im Mikroskopierzentrum

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im offenen Museumsatelier des Naturkundemuseums können Kinder faszinierende Objekte selbst in die Hand nehmen und unter dem Mikroskop erforschen.
Im Naturkundemuseum warten farbenprächtige Schmetterlinge, Vogelflügel, ein Dinosaurierkiefer und Fossilien darauf, entdeckt zu werden. Beim offenen Museumsatelier können Kinder diese Objekte aus nächster Nähe betrachten, unters Mikroskop legen und zeichnerisch festhalten.
Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei. mehr
Die Berlin-Eventvorschau für September 2025. IFA, Berlin Art Week, Internationales Literaturfestival, Musikfest Berlin und mehr
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr