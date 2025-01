Kästners Kino – Das fliegende Klassenzimmer

Am 02. Februar wird im Zeughauskino die Verfilmung des beliebten Kinderbuchs «Das fliegende Klassenzimmer» aus dem Jahr 1954 gezeigt. Der Regisseur Kurt Hoffmann brachte Kästners Roman von 1933 erstmals auf die Leinwand. Dabei hielt er sich eng an die literarische Vorlage. Im Film stehen Werte wie Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt im Mittelpunkt. Es geht aber auch darum, wann es in Ordnung ist, Regeln zu brechen.