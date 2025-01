Bombastische Spektakel gedruckt!

In der Ausstellung «Durchgeknallt und abgebrannt. Feuerwerkskünste aus fünf Jahrhunderten» erfahren Familien, wie Künstler früher das Flüchtige eines Feuerwerks in Bildern festhielten. Nach dem Rundgang entwerfen die Teilnehmer ihre eigene Vorstellung eines spektakulären Feuerwerks und lassen es drucken. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren.