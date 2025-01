Fußballcamp in den Winterferien

In den Winterferien 2025 veranstaltet die Fußballferienschule Berlin-Brandenburg ein Fußballcamp für Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 13 Jahren. Das ganztägige Camp findet im Stadion Wilmersdorf statt und bietet altersgerechtes Training mit lizenzierten Trainern. Bei schlechtem Wetter findet das Camp in der Sporthalle auf dem Trainingsgelände statt.

Die Kinder müssen kein Mitglied in einem Fußballverein sein, um am Camp teilnehmen zu können. Alle Kinder, die gerne Fußball spielen, sind willkommen.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten jeden Tag ein Frühstück und ein warmes Mittagessen, sodass keine Verpflegung mitgegeben werden muss.