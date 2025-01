Das FEZ Berlin lädt in den Winterferien zu «Siegfriede und das Geheimnis des Glücks» ein, einer interaktiven Veranstaltung für Kinder ab 7 Jahren. In der märchenhaften Kulisse des Dörfchens «Ortrand» können die jungen Besucherinnen und Besucher spannende Rätsel lösen und an verschiedenen Aktionen teilnehmen, etwa in der Gärtnerei, der Holzwerkstatt, beim Töpfern und Weben oder bei mittelalterlichen Spielen auf dem Jahrmarkt. Magische Orte wie eine Grotte mit mystischen Wesen und ein Alchemie-Labor sorgen für zusätzliche Highlights.