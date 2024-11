Eigene Trickfilm-Collagen animieren

Inspiriert von den Collagen der Künstlerin Hannah Höch können Kinder in dem Wochenendworkshop ihre eigenen Figuren entwickeln und diese in kurzen Trickfilmsequenzen zum Leben erwecken.



Mit der Digitalkamera und dem Computer können die Nachwuchskünstler kleine Szenen umsetzen und sogar vertonen. Der Kurs vermittelt spielerisch, wie Trickfilme entstehen, und lädt gleichzeitig zum künstlerischen und technischen Experimentieren ein. Am Ende der zwei Tage können die fertigen Filme online präsentiert und vorgeführt werden.