Die Dschungelparty

In dem Musiktheater dreht sich alles um ein großes Dschungelfest. Samantha der Panther, Rosa der Flamingo, Squirri das Hörnchen, Funky Monkey der Affe und Rhina das Nashorn haben sich versammelt, um gemeinsam zu feiern, zu singen und Abenteuer zu erleben. Die Show verspricht tierische Unterhaltung mit viel Musik, Tanz und Humor, und führt Groß und Klein mitten in die faszinierende Welt des Dschungels.



Es gibt zwei Vorstellungen der Dschungelparty: am Freitag, den 15.11.2024 um 10:30 Uhr und am Samstag, den 16.11.2024 um 15:00 Uhr.