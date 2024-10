Mitmach-Festival zur Code Week

3D-Drucker, Künstliche Intelligenz, Roboter und schräge Experimente: Bei dem Mitmach-Festival können sich kleine Coderinnen und Coder in spe austoben und ganz in die vielfältige Welt des Programmierens eintauchen. In den Werkräumen warten spezielle Angebote für Kinder ab 5 Jahren, im Saal 2 hingegen ein Programm für Kinder ab 10 Jahren. Für beide Programmpunkte sind kostenlose Tickets erforderlich.