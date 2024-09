Malen mit Kiddy Citny

An der East Side Gallery werden Leinwände aufgestellt und Interessierte können diese gemeinsam mit Kiddy Citny bemalen und sich zeigleich mit dem Künstler austauschen, der Mauer sowohl von der West-Seite in Kreuzberg als auch von der Ost-Seite an der East Side Gallery bemalte. Die Werke werden im Rahmen des Mauerfall-Jubiläums am 09. November ausgestellt.