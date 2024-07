Ein Bewässerungssystem bauen

Kinder und Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren stellen in einem Workshop im xHain hack+makespace ein eigenes Bewässerungssystem her. So müssen sie sich nicht mehr selbst darum kümmern, die Pflanzen zu gießen. Mit Sensor, einer Pumpe und einem Code geht das ganz automatisch. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren in dem Zusammenhang auch, wie ein Mikrocontroller funktioniert.