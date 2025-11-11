Druckwerkstatt zum Advent

Im Ephraim-Palais gestalten Familien und Kinder bei einem Workshop bunte Linoldrucke im Museumslabor. Das können selbst gestaltete Bilder, eine persönliche Grußkarte oder ein individueller Briefbogen mit oder ohne weihnachtliche Motive sein. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Für die Umsetzung stehen Papier, Karton, Linoldruck-Farben und Walzen zur Verfügung.