Druckwerkstatt zum Advent

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Familien und Kinder erstellen im Museums-Labor des Ephraim-Palais bunte Linoldrucke mit oder ohne weihnachtliche Motive. Die Beteiligten lernen dabei, wie ein Druck funktioniert.
Im Ephraim-Palais gestalten Familien und Kinder bei einem Workshop bunte Linoldrucke im Museumslabor. Das können selbst gestaltete Bilder, eine persönliche Grußkarte oder ein individueller Briefbogen mit oder ohne weihnachtliche Motive sein. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Für die Umsetzung stehen Papier, Karton, Linoldruck-Farben und Walzen zur Verfügung.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2025 in Berlin. mehr