Druckwerkstatt zum Advent

29. November 2025

© dpa

Familien und Kinder erstellen im Museums-Labor des Ephraim-Palais bunte Linoldrucke mit oder ohne weihnachtliche Motive. Die Beteiligten lernen dabei, wie ein Druck funktioniert.

Im Ephraim-Palais gestalten Familien und Kinder bei einem Workshop bunte Linoldrucke im Museumslabor. Das können selbst gestaltete Bilder, eine persönliche Grußkarte oder ein individueller Briefbogen mit oder ohne weihnachtliche Motive sein. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Für die Umsetzung stehen Papier, Karton, Linoldruck-Farben und Walzen zur Verfügung.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Bunte Druckwerkstatt zum Advent
Location
Ephraim-Palais
Beginn
29. November 2025 13:00 Uhr
Ende
29. November 2025 16:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Ephraim-Palais

Adresse
Poststr. 15
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

