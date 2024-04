Mehr als 500 Wildbienenarten gibt es allein in Deutschland. Im Ökowerk erfahren Familien und Kinder bei einem Rundgang mehr über Berliner Wildbienenarten und wie jede und jeder dazu beitragen kann, naturnahe Bereiche für sie zu schaffen. Außerdem stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen so genannten Klimataler mit Saatgut selbst her. So sorgen sie für die Versorgung künftiger Wildbienengenerationen im eigenen Umfeld.