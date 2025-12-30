Bildwerkstatt im Ephraim-Palais

10. Januar 2026

Kinder Fotowerkstatt

© dpa

Mit der Kamera entdecken Familien und Kinder das Museum und seine Umgebung. Im Museumslabor drucken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fotos auf Papier.

Familien und Kinder ab drei Jahren begeben sich mit der Kamera auf einen Rundgang durch die Ausstellung "BerlinZEIT – Die Stadt macht Geschichte!". Aber nicht nur in den Räumen des Museums, auch im historischen Nikolaiviertel suchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Motiven. Anschließend wählen sie die besten Motive aus und drucken sie im Museumslabor auf Papier. Diese werden dann kreativ bearbeitet, mit Stiften, Stempeln, Klebstoff und anderen Materialien. Der Zugang zu der Veranstaltung ist barrierefrei. Deutsch-Kenntnisse sind nicht erforderlich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Bildwerkstatt
Location
Ephraim-Palais
Beginn
10. Januar 2026 13:00 Uhr
Ende
10. Januar 2026 16:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Ephraim-Palais

Adresse
Poststr. 15
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 30. Dezember 2025