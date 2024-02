Geschichten in der Jurte

09. März 2024

Familien und Kinder ab fünf Jahren lauschen in einer mongolischen Jurte in der Amerika-Gedenkbibliothek Geschichten und Märchen aus aller Welt. Diese werden lebendig und abwechslungsreich erzählt. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern ab fünf Jahren.

Auf einen Blick

