Gruppenporträts mit unterschiedlichen Techniken

Ein Gruppenporträt kann aus ganz unterschiedlichen Menschen bestehen: Aus Mutter, Vater, Kind, aber auch aus Großeltern und Enkelkindern oder Freundinnen und Freunden. Bei einem Workshop im Haus Bastian erstellen Familien und Kinder Gruppenporträts. Dabei lassen sie sich durch die Bilder in den Museen inspirieren. Es geht dabei um Fragen wie "Wie setzt ihr euch gemeinsam in Szene?" oder "Was zeichnet euer Gruppenbild aus?" In dem Workshop probieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Techniken aus. Dazu zählen Fotografie, Malerei und Druck. Der Workshop richtet sich an Familien und Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen. Während des Veranstaltungszeitraums ist ein Einstieg jederzeit möglich.