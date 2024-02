Material-Workshop in der Schaubude Berlin

In der Schaubude Berlin wirken Familien und Kinder an dem Bühnenbild mit. Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn gibt es für sie die Gelegenheit, die Technik des Scherenschnitts kennenzulernen und auszuprobieren. Die Figuren, die dabei entstehen, werden später in der Aufführung auf der Bühne zu sehen sein.