Bewegungsspiele im FEZ-Berlin

Kinder von ein bis fünf Jahren können sich im FEZ-Berlin in allen Bewegungsformen ausprobieren. Gemeinsam können sie klettern, springen, balancieren und tanzen. Dabei werden sie von Expertinnen und Experten unterstützt. Außerdem können die Besucherinnen und Besucher singen und malen. In der “Dunkel-Leuchte-Welt" können sie an Schwarzlichtspielen teilnehmen. An einer Probierstation werden Musikinstrumente entdeckt. Außerdem gibt es eine Bobbycar-Strecke sowie eine Buddelstation.