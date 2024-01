Klavier-Workshop

Ein Klavier ist ein aufwändig hergestelltes Instrument. Bei einem Workshop des Klavierbauers C. Bechstein lernen Kinder ab sechs Jahren dessen Aufbau und Funktionsweise kennen. Sie zupfen an den Saiten, klopfen am Holz und lernen das Innenleben von Klavier und Flügel kennen. Dabei finden die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch heraus, wo der Ton versteckt ist.