Familien und Kinder ab sechs Jahren begeben sich in der Familienwerkstatt im Deutschen Technikmuseum auf die Spuren des schmelzenden Eises. Sie experimentieren mit Eis und Wasser. Außerdem beschäftigen sie sich mit Fragen wie "Warum schmilzt das Eis in der Arktis?" und "Was bedeutet das für das Klima auf der ganzen Welt?". Die Familienwerkstatt findet an dem Tag zweimal statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.