Abenteuertour durch den Natur Park Südgelände

Im Natur Park Südgelände begeben sich Kinder gemeinsam mit einem Naturexperten auf eine Entdeckungstour und lösen dabei verschiedene Aufgaben und Rätsel. Die drehen sich um die Tier- und Pflanzenwelt des ehemaligen Bahngeländes sowie um die Eisenbahntechnik. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beobachten, sammeln, rätseln, malen und kartografieren. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab neun Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Der Treffpunkt ist am Wasserturm.