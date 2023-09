Kinder- und Familienfest in Adlershof

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick veranstaltet unter dem Motto "Spiel und Spaß in Adlershof” ein großes Kinder- und Familienfest. Besucherinnen und Besucher haben dort die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Angebote und Leistungen des Bezirksamts zu informieren und an zahlreichen Mitmachaktionen teilzunehmen. Teil des Programms sind verschiedene Sportspiele in der Merlitzsporthalle, ein Roller-Parcours der Jugendverkehrsschule sowie ein Lesezeichen-Bastel-Workshop des Fachbereiches Bibliotheken. Außerdem gibt es Quiz- und Malangebote, Musik und Clownerie. Der Kinderzirkus CABUWAZI zeigt sein Können und in der DRK-Teddy-Klinik werden mitgebrachte Teddys untersucht. Darüber hinaus können Kinder sich über die Arbeit der Bezirksstadträtinnen und –stadträte informieren und ihnen ihre Fragen stellen.