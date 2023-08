Unter dem Titel "Teamkraut" begeben Kinder sich im Botanischen Garten auf die Suche nach ihrer Lieblingspflanze, schauen sie sich genau an und erforschen sie. Dabei notieren sie alles, was ihnen auffällt und geben ihr einen lustigen Namen. Die verschiedenen Gruppen stellen dann jeweils ihr sogenanntes Teamkraut vor. Das Besondere daran: Die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hören mit geschlossenen Augen zu und versuchen dann selbst, diese Pflanze zu finden. Neben diesem finden noch weitere Workshops statt, diese beginnen jeweils zur vollen Stunden und dauern etwa 45 Minuten. Treffpunkt ist am Großen Tropenhaus in der Nähe vom Eingang Königin-Luise-Platz.