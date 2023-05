Kunstwerke aus Fäden

Bei einem Workshop lernen die Teilnehmer:innen die String Art kennen und erschaffen aus Fäden und Nägeln Kunstwerke.

Die Teilnehmer:innen spannen Fäden um Nägel und lassen so individuelle und dekorative Kunstwerke entstehen. Wenn man die Fäden in verschiedenen Höhen spannt, werden die Bilder dreidimensional. Die Technik, die so genannte String Art, lernen Interessierte im Rahmen eines Workshops bei Modulor kennen. Für dieses Angebot gibt es keine festen Zeiten für Anfang und Ende. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr ist ein Einstieg daher jederzeit möglich und eine Voranmeldung nicht nötig. Für den Besuch sollten die Teilnehmer:innen etwa 30 bis 45 Minuten einplanen. Die Teilnahme ist ab zwölf Jahren möglich. Kinder dürfen in Begleitung einer erwachsenen Person teilnehmen.