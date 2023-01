Zauberbücher gestalten

Bei den Comiczeichnungen der spanische Buchkünstlerin Marta Comín werden klare Formen zu fantasievollen Gestalten.

Durch einfache und minimalistische Mittel stellt die Künstlerin unsere Wahrnehmung auf den Kopf. In Handumdrehen verwandeln sich geografische Formen beim Umblättern in Pflanzen oder Tiere. Der Workshop startet mit einer interaktiven Lesung, bevor die kleinen Teilnehmer:innen selber mit Ausschnitten und Löchern in Bildern experimentieren können.