Pool-Partys für Familien

Riesige Wasser-Kugeln, Polonaise auf dem Wasser und Disco-Musik beim Schwimmen: Die Berliner Bäderbetriebe laden wieder zu bunten Pool-Partys.

Drei Bäder verwandeln sich in bunte Spielwiesen. Die teilnehmenden Kids können auf großen Matten über das Wasser flitzen, sich in verschiedenen Wettkämpfen messen oder bei der Disco am Beckenrand wild tanzen. Wer es lieber ruhig mag, kann auf einer der schwimmenden Inseln entspannen.