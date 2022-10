Rhythmusabenteuer

Trommeln, klatschen, Fingerschnippen und Stampfen: Zwei Tage lang dreht sich im Exploratorium alles um die Welt der Rhythmen.

Der zweitägige Workshop richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Auf verschiedenen Instrumenten sowie dem eigenen Körper entwickeln die Teilnehmer:innen eigene Rhythmen und reagieren auf die Vorschläge der anderen. Dabei improvisieren sie und suchen sich Beispiele in der Natur. Der Workshop wird von Rhythmuspädagogin und Schauspielerin Judith Thimm geleitet.

