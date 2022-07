Familienfest zum Schulstart

Den Schulanfang können Kinder mit einem großen Familienfest im Britzer Garten feiern.

Der Schuleintritt ist ein wichtiges Ereignis im Leben eines Kindes, das richtig groß gefeiert werden kann. Der Britzer Garten lädt mit dem großen Kinderfest KinderKult die neuen ABC-Schützen, aber auch kleinere und größere Kinder zum Feiern ein. Von 14 bis 18 Uhr wird in der beliebten Spiellandschaft Lehmdorf im Britzer Garten eine bunte Bau-Abschlussfeier mit Sport, Spiel und Spaß veranstaltet. Es wird viele Mitmachaktionen geben, sowie Puppentheater, Live-Musik und Tanz. Auch das Freilandlabor Britz ist vor Ort und lädt rund um das Umweltbildungszentrum von 12 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Interessierte kriegen hier Einblicke in die vielfältigen Projekte und Aktivitäten und können an Experimenten teilnehmen.