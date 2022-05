Living-History-Wochenende im Freilichtmuseum Düppel

Während des Pfingst-Wochenendes wird im Freilichtmuseum Düppel Geschichte wieder lebendig.

Im Museumsdorf Düppel in Berlin-Zehlendorf geht es drei Tage lang mittelalterlich zu. Mitglieder des Fördervereins und reisende Handwerkerinnen und Handwerker lassen die längst vergangene Epoche in authentischer Kleidung wieder aufleben. Kinder und Erwachsene können nach Betreten der rekonstruierten Siedlung erleben, wie der Alltag für Menschen um das Jahr 1200 herum ausgesehen haben könnte. Es wird allgemeine Betriebsamkeit herrschen: Brot wird gebacken, Wasser aus dem Brunnen geholt, Wolle versponnen und in den Hütten wird über dem Feuer gekocht. Auf dem Dorfplatz toben Kinder und Jung und Alt sind zusammen.