Spandauer Spielplatztage

Zum 14. Mal werden in Berlin-Spandau die Spielplatztage mit vielen Festen und Aktionen für Kinder gefeiert.

Öffentliche Spielplätze sind Orte des Tobens, Ausprobierens und Orte, an denen neue Freundschaften geknüpft werden. Um die Relevanz von Spielplätzen zu feiern, lädt das Projekt „Raum für Kinderträume“ vom 14. Mai bis 11. Juni 2022 zu den 14. Spandauer Spielplatztagen ein. Auf 18 unterschiedlichen öffentlichen Spielplätzen in ganz Spandau werden kleine Feste gefeiert. Ein Highlight ist das Kinder-Mitmach-Fest auf dem Markt der Spandauer Altstadt am 14. Mai 2022. Von 11 bis 15 Uhr werden zahlreiche kostenlose Aktionen, wie ein Spielplatz-Puzzle-Wettbewerb, Puppentheater oder eine Hüpfburg, angeboten.