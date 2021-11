Weihnachtswerkstatt und Weihnachtsbäckerei für Familien

Bei der großen Familien-Weihnachtswerkstatt am zweiten Advent wird gebastelt, gebacken und gestaltet.

An zwei Tagen können Kinder mit ihren Eltern ausgefallene Weihnachtsgeschenke und -leckereien herstellen. Die Do It Yourself-Werkstatt des TJP e.V. hält Materialien und Werkzeuge für zahlreiche kreative Geschenkideen bereit. Badekugeln, Weihnachtsbaum-Dekorationen, Schmuck, Lippenbalsam, Adventsgestecke, Holz- oder Tonfiguren und Kerzen nehmen in der Werkstatt Gestalt an.



Ein verführerischer Duft lockt in die Weihnachtsbäckerei, in welcher fleißig Lebkuchenhäuser gebaut, Schokolade herstellt, Plätzchen dekoriert uns Lebkuchenfiguren gebacken werden. Die Teilnehmer erhalten sogar vom Nikolaus Besuch.



Ein kulinarisches Angebot mit Stockbrot, Bratwurst, Suppe und warmen Getränken steht für hungrige Bastlerrinnen und Bäcker bereit.