Feldnatur-Meisterschaft für Familien

Das herbstliche Tempelhofer Feld birgt einige spannende Geheimnisse. Schaffen es Familien gemeinsam, alle Aufgaben der Feldnatur-Meisterschaft zu lösen?

An verschiedenen Stationen rund um das Forscherzelt auf dem Tempelhofer Feld gilt es, kniffelige Aufgabestellungen zu bewältigen. Mal müssen die teilnehmenden Familien sich von ihrer sportlichen Seite zeigen, mal ist Beobachtungsgabe gefragt. Thematisch dreht sich alles um die Natur auf dem Tempelhofer Feld. Anstrengend lohnt sich: Ein Auszeichnung wartet auf alle, die sämtliche Aufgaben lösen konnten.

© dpa

